Вход в Эрмитаж будет бесплатным 18 и 20 мая 2021 года

Эрмитаж назвал даты бесплатного посещения музея в мае Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга назвал даты, когда можно будет бесплатно посетить музей - 18 и 20 мая 2021 года. Первая дата установлена в честь празднования Международного дня музеев. Вход будет бесплатный только для индивидуальных посетителей, а не экскурсионных групп.

- 18 мая о бесплатным билетам можно будет ознакомиться с экспозициями Главного музейного комплекса, Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода. Бесплатный билет необходимо забронировать заранее на сайте музея, - сообщили в Эрмитаж.

Вторая дата - 20 мая - это третий четверг месяца, который Эрмитаж традиционно объявляет днем бесплатного входа для детей и подростков, студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, программы специалитета, бакалавриата, магистратуры; многодетные семьи.