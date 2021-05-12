В Смольном объяснили, почему убрали плату за капремонт из квитанций «Петроэлектросбыта»

Плата за капремонт опять вызвала вопросы у горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга разъяснили ситуацию с включением платы за капремонт в квитанции «Петроэлектросбыта». Этот порядок начал действовать с мая нынешнего года и сразу вызвал множество нареканий - горожане находили несуществующие долги у себя в платежках, а при оплате с абонента бралась комиссия, чего быть не должно.

- Была поставлена задача сделать так, чтобы вознаграждение оператору, начисляющему оплату взноса на капитальный ремонт, составляло ноль процентов. То есть город планировал избавить абонентов от комиссии. Однако это требование соблюдено не было. Сейчас действие договора на оказание услуг по включению начислений взносов в платежные документы, их печать и адресную доставку собственникам приостановлено, - сообщили в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко.

Напомним, что на протяжении нескольких лет, с введения платы за капремонт, счет на оплату взносов включали в квитанцию на услуги ЖКХ, однако с мая 2021-го региональный Фонд капремонта выбрал другого оператора - расчетный центр «Петроэлектросбыта». Однако возникли накладки и компании дали время, чтобы урегулировать все проблемы.

Что делать с уже полученными квитанциями, в Фонде капремонта пообещали рассказать в ближайшее время.