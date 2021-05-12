В петербургских школах предложили увеличить количество психологов после трагедии в Казани

Количество психологов в школах Петербурга предложили увеличить после трагедии в Казани Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В школах Санкт-Петербурга могут увеличить количество психологов после жуткой трагедии в Казани. Такое предложение внесла вице-губернатор города Ирина Потехина во время брифинга правительства в среду, 12 мая 2021 года.

- По одному психологу есть, но мы понимаем, что этого недостаточно. Мы хорошо чувствуем запрос со стороны родителей. Главное, то, что мы делаем и на чем собираемся сосредоточиться — работа школьных психологов со сложными детьми, - отметила Потехина.

Она добавила, что сейчас в школах города работают по одному психологу. Но этого недостаточно, тем более, что за время пандемии увеличилась психологическая нагрузка как у детей, так и учителей.

Напомним, что 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, семеро из них дети. Более 20 человек пострадали.