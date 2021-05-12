Более 110 тысяч путевок в детские лагеря Петербурга предусмотрено на лето 2021 года

В Петербурге на лето предусмотрено более 110 тысяч путевок в детские лагеря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего на лето 2021 года в Санкт-Петербурге предусмотрено более 110 тысяч путевок в детские лагеря. Часть из них с частичной, а часть с полной оплатой за счет городского бюджета на сумму более 2,4 млрд рублей. Об этом в среду, 12 мая 2021 года, рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

- Несмотря на ограничения максимальной заполняемости лагерей до 75%, возможность отправить детей отдохнуть этим летом будет у всех желающих. Дефицита сертификатов и путевок для детишек льготных категорий не будет, главное, вовремя подать полный пакет документов, - отметила Потехина.

Сейчас уже на 1 и 2 смены выдано более 14,6 сертификатов. С 11 мая начался прием заявок на 3 и 4 смены.

На данный момент все лагери проходят подготовку и проверки, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности детей во время отдыха.