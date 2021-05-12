Петербуржцам рассказали, где можно полюбоваться цветущей сакурой

Власти Петербурга рассказали горожанам о местах цветения сакуры в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном рассказали петербуржцам, где в городе можно полюбоваться цветущей сакурой. Главным местом притяжения по традиции является сад Дружбы, расположенный на Литейном проспекте. Там ежедневно можно заметить сотни посетителей. Кроме этого диковинные японские деревья зацвели в Ботаническом саду. Стоит поспешить, поскольку розовые лепестки могут опасть уже через неделю, после полного раскрытия бутонов.

Сейчас сакура активно цветет в Приморском парке Победы и в сквере на Магазейной улице в Пушкине. Чуть позже она будет радовать глаз и в других местах.

- В ближайшую неделю сакуры зацветут и в других садах и парках Петербурга: в саду-партере Смольного, парке Декабристов, садах Василеостровец, Серебряный Пруд, Веры Слуцкой, Камском, Опочининском, Ланском, Сампсониевском, Выборгском садах, в парке Тихий Отдых, в Детском парке в Пушкине, в Городском саду и в сквере Коммуны в Колпино, - добавляют в пресс-службе Смольного.