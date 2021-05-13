Мужчину забили молотком и шваброй на проспекте Просвещения

Мужчину жестоко убили в Выборгском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские и следователи из Выборгского района Петербурга разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, труп которого нашли в квартире дома 43 по проспекту Просвещения. Ночью 10 мая с этого адреса поступил звонок местного жителя, который рассказал, что в доме находится труп.

- Поступило сообщение от мужчины, что в квартире умер знакомый, пока он провожал гостей. Со слов звонившего - лицо умершего разбито молотком. Как зовут - неизвестно. Заявитель уехал из квартиры, двери открыты, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место тут же выехал наряд. В квартире полицейские действительно нашли труп мужчины с повреждениями головы. На вид погибшему было 45-50 лет.

В квартире были найдены паспорт на имя 60-летнего петербуржца и чужая банковская карта. Эксперты также изъяли два окровавленных обломка швабры.