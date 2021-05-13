В Петербурге пятиклассница пыталась покончить с собой из-за травли в школе

В Петербурге спасли девочку от попытки суицида из-за булинга в школе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге врачи скорой помощи и детской больницы №5 спасли 12-летнюю девочку, пытавшуюся покончить с собой. Страшный поступок пятиклассница решила совершить из-за травли в школе. Инцидент произошел днем в среду, 12 мая 2021 года.

- В 14:55 часов в экстренную службу 112 позвонила мать девочки, которая рассказала, что у ее дочери произошла попытка суицида. На место сразу выехала бригада скорой, которая госпитализировала девочку в больницу, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Дома у девочки все хорошо. Она живет с самой и младшим братом, отец живет отдельно, но семья вполне благополучная. С учебой у нее тоже проблем нет.

Однако выяснилось, что у школьницы появились проблемы с одноклассниками. В мае ее подруги перестали с ней общаться и начали настраивать против нее других одноклассников. Предположительно, этого давления девочка и не выдержала. Сейчас проводится проверка.