Двух окровавленных мужчин нашли в машине на берегу озера в Петербурге

Двое мужчин устроили поножовщину в машине на берегу озера в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в кровавой истории, произошедшей на берегу Дудерговского озера. Днем в среду, 12 мая 2021 года, в отделение МВД поступил звонок о том, что у озера нашли автомобиль УАЗ, в котором находятся двое мужчин, оба с множеством ран.

- Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили в машине ее хозяина, 47-летнего мужчину и его 63-летнего друга. От обоих пахло алкоголем, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У хозяина автомобиля были раны груди и живота. У второго - раны груди, а также перелом лопатки и шейного позвонка. Сейчас оба находятся в больнице.

Когда 47-летний мужчина пришел в себя, то рассказал, что они с товарищем выпивали в машине, между ними возникла ссора и они порезали друг друга ножами. По факту было возбуждено уголовное дело.