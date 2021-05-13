Автобус наехал на упавшую на дороге 83-летнюю старушку под Петербургом

Автобус переехал упавшую на дороге 83-летнюю старушку в Пушкине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга, пожилая женщина попала под маршрутный автобус, упав на дорогу. ДТП произошло в первом часу дня в четверг, 13 мая 2021 года, на улице Конюшенная. 83-летняя старушка вышла из транспорта на остановке и случайно упала.

- Маршрутный автобус "ЛИАЗ" на остановке общественного транспорта высадил пассажиров, после чего начал движение. В этот момент одна из пассажирок, женщина 1937 года рождения, упала на дорогу и на нее нахал автобус, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Несчастную женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Какие именно она получила травмы, полиция не сообщает.

На месте работают сотрудники МВД, проводится проверка.