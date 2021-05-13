Огромный столб черного дыма поднялся в Невском районе Петербурга

Мощный пожар произошел в автосервисе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга бьют тревогу в социальных сетях. Вечером в четверг, 13 мая 2021 года, в Невском районе города поднялся огромный столб черного дыма. Горожане начали беспокоиться, что снова горит "Невская мануфактура", так как дым был виден со стороны набережной.

- Что-то горит и взрывается. Очень много черного дыма, - рассказали горожане в соцсетях.

Как сообщили в МЧС Северной столицы, пожар произошел в здании автосервиса, расположенного в доме 73 по Дальневосточному проспекту. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 17:48 часов.

- Из автосервиса валит дым, оттуда машины вытаскивают, - рассказали очевидцы.

На данный момент с огнем борются 20 спасателей МЧС и четыре единицы техники. Сообщений о пострадавших не поступало.