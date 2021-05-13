Число больных коронавирусом выросло на 40% за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суточное количество зараженных коронавирусом выросло на 39,85% по сравнению с прошлым четвергом. Неутешительные данные предоставили в Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 при Смольном. При этом за неделю в городе увеличилось на 32% число госпитализаций больных с инфекцией и с пневмонией. В стационарах остается 15% свободных коек.

Власти прямо говорят о росте интенсивности распространения коронавируса. «Палочка-выручалочка», уверены в Смольном, одна – массовая вакцинация.

- Опасность заболеть COVID-19 и перенести инфекцию в тяжелой форме вплоть до летального исхода несоизмеримо превосходит риски, связанные с вакцинацией. В Петербурге выполнили более 1,1 млн инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты), при этом не зарегистрировано ни одной тяжелой реакции или осложнения на прививку, - сообщают в экспертном совете при правительстве города.

К слову, от коронавируса в Северной столице вакцинировались уже чуть более 602 тысяч человек, из них почти 500 тысяч полностью прошли прививочный цикл.