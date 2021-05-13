Умер известный петербургский журналист Михаил Садчиков

В Петербурге умер известный журналист Михаил Садчиков. Фото: скриншот программы "Особый взгляд" Алексея Лушникова

В Санкт-Петербурге умер известный в городе журналист Михаил Садчиков. Его знают как ветерана газеты «Смена», корреспондента «Вечерней Москвы» и писателя. Коньком Михаила Валентиновича были события культуры и музыки в Северной столице и стране. В начале 90-х он издал книгу «Рандеву со звездами», на страницах которого находились его интервью и закулисные диалоги с главными лицами эстрады того времени: Аллой Пугачевой, Вячеславом Бутусовым, Филиппом Киркоровым.

- Михаил Садчиков ушел из жизни, не дожив всего две недели до своего очередного дня рождения. Об этом сообщили коллеги журналиста, - сообщили грустную новость в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.

О причинах смерти Садчикова публично не говорят. О Михаиле Валентиновиче потихоньку вспоминают коллеги и близкие в Facebook. По словам однокурсницы журналиста Ольги Белан, его уважали и знали многие в городе.

- Последняя наша встреча в Питере была не так давно. Мишка потащил меня на концерт ДДТ. Просто так попасть на него нереально. Но Мишку везде пускали, его все знали, - вспоминает Ольга.

Редакция «Комсомолки» выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Михаила Садчикова.