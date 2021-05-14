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Общество14 мая 2021 7:41

До +21 градуса и небольшой дождь: погода в Петербурге на 14 мая

В городе все еще сохраняется тепло
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Особых осадков синоптики не обещают, но небольшие дожди возможны.

Особых осадков синоптики не обещают, но небольшие дожди возможны.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара ушла из Петербурга, но тепла погода сохраняется. Температурных рекордов в наступившую пятницу ждать не приходится, да и осадки тоже возможны. Но в разгар дня термометры все равно покажут выше +20 градусов. что для первой половины мая очень хорошо.

- 14 мая ожидается переменная облачность. Утром местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха составит +19...+21 градус. Атмосферное давление существенно меняться не будет, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге солнечно, контрольные термометры показывают +14,4 градуса. Дует южный ветер, скоростью 3-5 метров в секунду. Давление составляет 758 мм ртутного столба, а влажность остановилась на уровне 66%.