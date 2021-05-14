Новый порядок начисления пособий на детей от 3 до 7 лет утвердил губернатор Петербурга

Пособия на детей начнут начислять по новым правилам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

13 мая Александр Беглов подписал несколько правовых актов правительства Петербурга. Одно из постановлений касается порядка начисления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. По новым правилам, размер выплат может составить от 50 до 100 процентов прожиточного минимума.

- Теперь петербургские родители будут получать ежемесячные выплаты на детей с учетом доходов и имущества семьи - чем меньше доход, тем больше будет сумма выплаты. Выплата может быть назначена в размере 50 %, 75 % или 100 %, - сообщает пресс-служба Смольного.

Другими словами, чем «богаче» малоимущая семья, причем в учет идет не только зарплата, но и имущество, тем меньше денег дадут.

Сама выплата исчисляется из ежегодно устанавливаемого (с повышением) регионального прожиточного минимума на детей. В 2021 году он составляет 11 607 рублей 50 копеек в месяц.