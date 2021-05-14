Бдительные петербуржцы задержали автоугонщика в маске на Светлановском проспекте

Петербуржцы задержали мужчину, пытавшегося угнать автомобиль / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге бдительные горожане задержали автоугонщика. В четверг, 13 мая 2021 года, в полицию Калининского района позвонил мужчина, который рассказал, что в половину двенадцатого ночи у дома 36/2 по Светлановскому проспекту два неизвестных человека пытались угнать автомобиль.

- Заявитель пояснил, что увидел, как два человека в маске пытались угнать автомобиль "Киа Сорренто" стоимостью 2,3 миллиона рублей, который принадлежит его 49-летнему соседу, и решил вмешаться, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Очевидцы подбежали и задержали одного из угонщиков. Им оказался 40-летний безработный мужчина. Второй угонщик убежал, но спустя время его задержали сотрудники полиции возле дома 11/2 по проспекту Науки. Сообщником оказался 23-летний парень, тоже безработный.

Оба подозреваемых доставлены в отдел полиции, где на них возбудили уголовное дело о покушении на кражу.