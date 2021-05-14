Многодетный отец-эзотерик из Петербурга организовал бизнес на угонах машин

Полицейские завершили расследование дела об угонах машин в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи Главка МВД России завершили расследование уголовного дела группы угонщиков машин, работавшей в Петербурге. Особенностью было то, что руководил преступниками 36-летний многодетный мужчина, попутно занимавшийся эзотерикой и снимавшийся в телешоу.

- Организатор до мелочей продумывал каждое новое преступление, разрабатывая детальный план и снабжая участников сообщества необходимыми инструментами и устными инструкциями, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предпочтения отдавались таким маркам, как «Ниссан» и «Рено». В поисках машин без сигнализации участники сообщества ездили по разным районам города. Обнаружив нужный автомобиль, злоумышленники снимали запорную пробку бензобака и по ней изготавливали ключ, с помощью которого угоняли машину

Чтобы легализовать иномарку, подбиралась такая же битая, которая выкупалась у хозяина ради документов. Потом на угнанном автомобиле перебивали кузовные номера и перегоняли в другие города для последующей продажи, в том числе на запчасти. Сообщество угонщиков работало в Петербурге с 2017 года

Всего удалось доказать 22 эпизода угона на 10 миллионов рублей. Девять уцелевших от разборки иномарок возвращены законным владельцам.