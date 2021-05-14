Пенсионер на электрокаре сбил первоклассника во дворе дома в Петербурге

Петербуржец на электрокаре сбил первоклассника во дворе жилого дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге первоклассник оказался в больнице, попав под колеса электрокара. Авария произошла в 17:30 часов в четверг, 13 мая 2021 года, во дворе дома 1, корпус 1, строение 6 по улице Крыленко. За рулем самоходной машины был пенсионер.

- 65-летний пенсионер на машине без государственных знаков ехал по дворовой территории и сбил восьмилетнего ученика первого класса гимназии Невского района, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мальчику сразу же вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ребенка в детскую больницу имени Раухфуса. У первоклассника диагностировали ушибы и ссадины головы, спины, живота и левой стопы. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят проверку.