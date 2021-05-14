Полиция ищет смуглового мужчину в синей кепке за изнасилование 17-летней девушки в подъезде дома в Петербурге

Полиция ищет мужчину в синей кепке за изнасилование 17-летней студентки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки. Днем в четверг, 13 мая 2021 года, в управление МВД по Красносельскому району обратилась студентка первого курса одного из городских колледжей, которая рассказала о нападении, произошедшем накануне вечером.

- Девушка рассказала, что в 20:50 часов 12 мая возвращалась домой, зашла в парадную дома 18/2 по улице Адмирала Черокова, где на нее напал неизвестный мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция изъяла видео с камеры видеонаблюдения, установленной рядом с домом. Теперь правоохранители ищут мужчину лет 25-30, рост 175 сантиметров, славянской внешности с темными волосами. Сам подозреваемый смуглый, у него карие глаза. В момент нападения был одет в белую футболку, синие джинсы и синюю кепку.