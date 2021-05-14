Рождаемость в Петербурге упала на 4 тысячи человек

В Смольном обсудили вопросы рождаемости и помощи беременным в условиях пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рождаемость в Петербурге упала сразу на четыре тысячи человек. Об этом заявили в Смольном, где вице-губернатор Олег Эргашев провел совещание с руководством Комитета по здравоохранению и экспертами сферы акушерства и гинекологии.

- На свет появились почти 56 тысячи детей (60 030 детей в 2019 году). Роженицами стали 55,5 тысяч матерей, что также на четыре тысячи меньше, чем годом ранее, - сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом показатель материнской смертности в 2020 году увеличился практически на треть. Этому способствовал коронавирус. Из 13 смертей при родах или в послеродовой период, восемь произошли по причине заражения ковидом.

Уже в 2021 году в Петербурге при родах умерли четыре мамы, две из которых также имели заражение коронавирусной инфекцией. Во всех случаях малышей удалось спасти.