Почти 500 петербуржцев покусали клещи за майские выходные

Почти 500 петербуржцев покусали клещи с 3 по 9 мая Фото: Мария ЛЕНЦ

За длинные майские праздники почти 500 жителей Санкт-Петербурга пострадали от клещей. По данным Роспотребнадзора с 3 по 9 мая 2021 года в медицинские учреждения в связи с присасыванием этих насекомых обратились 478 человек, 120 из них дети.

- В основном клещи кусали людей за городом. В черте Петербурга зафиксировано 50 укусов. Из них 16 произошло в Пушкинском районе, 11 в Курортном, по четыре в Выборгском и Красносельском и по три в Московском и Невском районах, - рассказали в ведомстве.

Также с начала сезона в городе зарегистрировано два случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у одного ребенка младше 14 лет. Пострадавшие привиты от болезни не были.

За указанный период были исследованы 247 клещей. В двух случаях обнаружен клещевой энцефалит, в 45 - наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.