Никита Подгорнов стал председателем комитета информационно-аналитического обеспечения в Ленобласти

Никита Подгорнов возглавил Комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора Ленинградской области / Фото: Администрация ЛО

В администрации Ленинградской области произошли кадровые изменения. В пятницу, 14 мая 2021 года, губернатор региона Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Никиты Подгорнова на пост председателя комитета информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора области.

- Никита Валерьевич ранее, с 2015 года, занимал должность заместителя председателя комитета информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора Ленинградской области. К новой работе он приступит с 18 мая, - сообщили в администрации региона.

Подгорнов родился в 1985 году в городе Уральск Казахской ССР. Учился в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова на политолога. В Ленобласти работает с 2008 года.

С 2010 года трудился в комитете по молодежной политике Ленобласти, пройдя путь от специалиста до заместителя председателя комитета. Также награжден почетной грамотой губернатора области.