Милонов подтвердил уход Вячеслава Макарова из петербургского ЗакСа

Милонов подтвердил уход Макарова из ЗакСа Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов подтвердил информацию о том, что Вячеслав Макаров уходит с поста председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом политик рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92,0 FM.

- Вячеслав Серафимович человек ответственный и партийный, поэтому он исполнит пожелание партии и направится в Госдуму, - заявил Милонов.

По словам Виталия Валентиновича, свою кандидатуру на выборы в Законодательное собрание Макаров выдвигал для того, чтобы повысить интерес к праймериз. Однако действительно учавствовать не собирался.

- Два созыва в собрании - это предельный срок, - считает Милонов. - Макаров будет баллотироваться в Госдуму - это абсолютно точно. Скоро он снимет свою кандидатуру с праймериз в ЗакС.

Вячеслав Макаров возглавлял петербургский ЗакС с конца 2021 года.