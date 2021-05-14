Тиктокер Егор Шип устроил стихийный концерт с сотнями школьников на берегу Невы

Известный российский тиктокер организовал стихийный концерт на берегу Невы. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Егор Шип"

В Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости возник стихийный концерт популярного в России тиктокера Егора Шипа. Молодой человек арендовал яхту и спел перед сотнями школьников, столпившихся на гранитных ступенях у берега Невы. О мерах безопасности по коронавирусу все на время позабыли. Кроме этого мероприятие, судя по всему, не было согласованным. Сам Егор в восторге от своих подписчиков.

Дети визжали, фотографировали и подпевали. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Егор Шип"

- Сделать сходку с поклонниками в Питере может каждый... А вот приплыть на яхте к Петропавловской крепости и спеть «Диор» с палубы для толпы поклонников может только легенда Егор Шип! Потом я приготовил поклонникам бургеры и покатал на картинге! В общей сложности мы собрали 1500 человек, - пишет тиктокер на своем YouTube-канале под видеоотчетом о поездке в Петербург.

Добавим, что Егору 18 лет. В «ТикТоке» он набрал 9,1 млн подписчиков и почти 360 млн лайков. Кроме смешных, по меркам молодежи, скетчей он записывает песни и клипы на них. Детям нравится. Очень.