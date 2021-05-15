В Петербурге водитель выбросил при полицейских килограмм наркотиков в окно

Петербуржец выкинул пакет с наркотиками из окна машины на глазах полицейских / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге мужчина попытался избавиться от наркотиков в присутствии полицейский, однако сделать незаметно это у него не получилось. Около полудня 13 мая 2021 года у дома 130 по Рябовскому шоссе наряд остановил автомобиль "Форд Фьюжн". За рулем сидел 29-летний мужчина, который явно нервничал.

- Когда водитель остановил машину, то выбросил через переднее пассажирское окно автомобиля пакет с веществом, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские заметили этот маневр и подобрали с земли белый пакет, в котором был сверток с каким-то порошком. Экспертиза установила, что в пакете была наркотическая смесь - производное N-метилэфедрона альфа-пирролидиновалерофенон массой почти в 1 килограмм.

Водителя сразу же задержали и доставили в отдел полиции. До факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.