12-летняя девочка утонула в пожарном водоеме в Ленобласти

В Ленобласти 12-летняя девочка утонула в пожарном водоеме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области 12-летняя девочка утонула, купаясь в пожарном водоеме. Вечером в пятницу, 14 мая 2021 года, в полицию поступило сообщение, что школьница ушла гулять в поселке Сусанино Гатчинского района, но домой так и не вернулась.

- Во время осмотра парка на берегу пожарного водоема была обнаружена одежда девочки, - рассказали в следственном комитете Ленинградской области.

Узнав об этом, на место сразу же выехала следственная группа, следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Были организованы поиски с участием водолазов, которые достали из воды тело школьницы с признаками утопления.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют детали, как все произошло.