Сто человек устроили массовую драку с арматурами и дубинками в Петербурге

Массовая драка с арматурами и дубинками произошла на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга выяснят детали и обстоятельства массовой драки, свидетелями которой стали жители Приморского района. В 20:23 часов в пятницу, 14 мая 2021 года, в управление МВД поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Репищева и Вербной дерутся около ста человек.

- Со слов заявителя, дрались около ста человек, с виду, нерусской национальности. Они были вооружены арматурами и дубинками, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место сразу же приехал наряд полиции, однако на месте никого не обнаружил. Позже в отделы полиции по Приморскому району были доставлены 45 человек, которые могут быть причастны к драке,

Сейчас полиция выясняет, что же все-таки произошло на Вербной улице. Расследование продолжается.