Петербурженку избил и изнасиловал мужчина в Парке Героев-Пожарных

Полиция Петербурга ищет мужчину за изнасилование женщины в Парке Героев-Пожарных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Парке Героев-Пожарных в Санкт-Петербурге на женщину напал насильник. Вечером в пятницу, 14 мая 2021 года, в травмпункт №38 обратилась 34-летняя жительница Лиговского проспекта. На женщине было много ушибов, а также черепно-мозговая травма. Медики сообщили о случившемся в полицию.

- Со слов пострадавшей, в три часа ночи в парке на нее напал неизвестный мужчина. Он избил свою жертву, а затем изнасиловал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщина запомнила своего обидчика. Это был мужчина на вид лет 35, славянской внешности, нормального телосложения, ростом около 170 сантиметров. У подозреваемого светлые волосы. В момент нападения он был одет в спортивную куртку с красным отливом, темно-синие джинсы и синие кроссовки.

Информация о произошедшем передана в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.