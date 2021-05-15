120 деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне высадили в Петербурге

120 новых саженцев деревьев и кустарников появились у «Сестрорецкого рубежа» в память о погибших в Великой Отечественной войне / Фото: Смольный

В Курортном лесопарке Санкт-Петербурга рядом с выставочным комплексом "Сестрорецкий рубеж" появилось 120 молодых деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Посадки прошли в субботу, 15 мая 2021 года, в рамках международной акции "Сад памяти", которая проводится в России и многих других странах.

- В Петербурге памятные посадки деревьев и кустарников запланированы по 98 адресам во всех районах города. Цель акции посадить по миру 27 миллионов деревьев, - рассказали в комитете по благоустройству Северной столицы.

Сегодня в Петербурге появились 100 саженцев сирени, акации и кленов, а также 20 сосен.

Всего в рамках акции уже этой весной в городе высажено 1284 дерева и 627 кустарников. 20 мая появится еще 21 дерево в сквере Мариуса Петипа на улице Декабристов.