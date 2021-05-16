Погода в Санкт-Петербурге 16 мая: Дожди и грозы

Градусник к середине дня покажет 19 градусов тепла. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода Петербурга сменила жар и духоту на сырую прохладу: сегодня, 16 мая, город на Неве освежат кратковременные дожди с грозами (первые наблюдали еще накануне). При этом температура воздуха за окном останется вполне майской.

– Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тыловой, холодной частью циклона, центр которого уходит в районы Архангельской области, – объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а температурный фон будет близок к своей климатической норме.

Градусник к середине дня покажет 19 градусов тепла, в Ленобласти в течение суток температура будет колебаться от 15 до 20 градусов выше нуля.

Безветренно, как вчера, не будет, но и порывов ждать не стоит: скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, а сильные дуновения возможны только при грозе. Атмосферное давление будет расти и приходить в норму, но пока что оно составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже положенного.