Дзюба отметил рождение сына двухсотым голом в карьере

Третий сын футболиста появился на свет накануне матча. Фото: Скриншот с видео

Капитан петербургской футбольной команды «Зенит» Артем Дзюба отметил рождение третьего сына, который появился на свет накануне, двухсотым голом в карьере. Юбилейный мяч в ворота противника нападающий отправил на газоне «Мордовия Арены» в Саранске, где сейчас сине-бело-голубые играют с «Тамбовом».

Дзюба открыл счет уже на 11 минуте матча. Знаковый гол вся команда отметила «качанием» невидимого малыша. В этот момент сам Дзюба сосал пустышку: соску с собой на поле футболист вынес в специальном кармашке амуниции.

– Большую часть мячей Дзюба забил за петербургский клуб: за шесть сезонов в составе «Зенита» в его активе 210 матчей и 92 гола, – подсчитали в «Зените». – Остальные забитые мячи на клубном уровне распределились следующим образом: за московский «Спартак» Дзюба отличился 38 раз, за «Ростов» – 20, за «Томь» – 15, за тульский «Арсенал» – 6. На его счету также 29 голов за сборную России, до повторения национального рекорда Александра Кержакова (30) всего один мяч.

С количеством в 200 мячей Дзюба стал третьим в истории российского футбола, после Олега Веретенникова (207) и Александра Кержакова (233), кому покорилась эта планка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Артем Дзюба отметил рождение сына двухсотым голом и «покером» в матче с «Тамбовом»

По итогам игры он стал лучшим бомбардиром РПЛ за всю историю (подробности)