Дворника-педофила задержали в Пулково

Сейчас дворник-педофил находится в изоляторе. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Переписка, которую случайно заметила неравнодушная мама, помогла схватить педофила в Петербурге. Вчера утром, 15 мая, 39-летняя петербурженка случайно заметила в мобильном телефоне 11-летней дочки странную переписку. Подруга-сверстница писала девочке, что еще в начале апреля она стала жертвой педофила.

– В переписке говорилось, что днем 2 апреля, когда девочка возвращалась из школы, у дома 11 по улице Нахимова неизвестный мужчина азиатской внешности (дворник) совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Женщина тут же обратилась в полицию. По факту сексуального насилия в отношении ребенка завели уголовное дело. А уже к вечеру разыскали и самого дворника – 49-летнего нелегала из Узбекистана. Мужчину остановили в аэропорту Пулково.

Сейчас дворник-педофил находится в изоляторе. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.