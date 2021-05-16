Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с жары и небольшого дождя

Стартует семидневка в летнем духе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода наступающей недели даст петербуржцам передохнуть от жары, но не избавит от весенних ливней. Об этом сообщают синоптики.

Стартует семидневка в летнем духе. По данным Северо-Западного Росгидромета, днем 17 мая воздух прогреется до 24 градусов, а к вечеру ожидается небольшой дождик. Впрочем, ночью столбик термометра опустится аж до 10 градусов выше нуля.

Дальше дневная температура продолжит оставаться на «летнем» уровне, а ночная постепенно повысится до 16 градусов. Во вторник днем, 18 мая, – плюс 24. В среду, 19 числа, – плюс 23. Но эффект по-настоящему летнего тепла смажут осадки.

– Во вторник – дожди. В среду – кратковременные дожди. В оба дня местами ливни и грозы, – сообщают в Росгидромете. – Ветер умеренный, но при грозе – порывистый.

Во второй половине недели температура войдет на спад. Так, в следующие выходные обещают лишь 17 градусов тепла максимум. Зато отступят и майские ливни, и уже в пятницу в Петербург вернется солнце.