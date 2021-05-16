Задержан второй самокатчик, который избил писателя на Невском проспекте

В ночь на 14 мая самокатчики сбили двух человек и устроили драку на Невском проспекте. Фото: Кадр с видео: youtube.com / Mobotix Webcams Russia

Дело о хулиганах-самокатчиках, которые разогнались по тротуару Невского проспекта вечером 13 мая и принялись давить пешеходов, а одному из них – писателю Валерию Айрапетяну – переломали ребра за сделанное замечание, набирает обороты. Задержан второй участник избиения литератора. Молодому человеку 20 лет.

– Вечером 13 мая молодые люди катались на электросамокатах по тротуару Невского проспекта на значительной скорости, когда один из них столкнулся с мужчиной и скрылся, – выяснили по записям камер уличного наблюдения в ГСУ СК по Санкт-Петербургу. – Затем в два часа ночи самокатчики наехали на другого мужчину, после чего избили его руками и ногами. Мужчина был госпитализирован.

Первый задержанный – 21-летний студент вуза. Судя по всему, он и врезался в прозаика. Второму парню 20 лет. По данным «Комсомолки», один из задержанных самокатчиков занимается борьбой, что объясняет переломы, которые случайных прохожий получил за считанные секунды.

Следствие намерено добиваться заключения молодых хулиганов под стражу. Розыск других причастных к увечьям прохожих с Невского проспекта в ночь на 14 мая, продолжается. Юным лихачам грозит до семи лет за решеткой.