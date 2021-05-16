«Пляски по ландышам»: Петербуржцев возмутил корпоратив в заказнике «Дудергофские высоты»

В Смольном сообщают, что уже проводят проверку и что виновники незаконного веселья будут наказаны. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Курьезная история разворачивалась в течение дня 16 мая вокруг петербургского заказника «Дудергофские высоты». В первой половине дня местные жители заметили, что в заповедной зеленой зоне открыт шлагбаум, стоят автомобили и гремит корпоратив.

Бдительные граждане вызвали полицию. Тогда выяснилось, что мероприятие под видом волонтерской посадки деревьев якобы организовало само ведомство, отвечающее за охрану природных территорий региона.

– Организатор убеждал полицию, что мероприятие устроено для детей: мол, пока взрослые сажают деревья, дети развлекаются, – сообщают активисты Красного Села в сообществе «Транспортный коллапс» во «ВКонтакте». – Видимо, деревья плохо приживаются без монтажа сцен, палаток и автотранспорта.

После визита полиции, по наблюдениям местных, праздник якобы лишь усилился: «музыка, пляски по ландышам и веселье, притащили два мангала на колесах». И это при том, что само же ведомство не так давно информировало петербуржцев о введении противопожарного режима до середины июля.

К вечеру активистам сообщили в Комитете по природопользованию Петербурга, что уже проводят проверку и что виновники незаконного веселья будут наказаны. «Комсомолке» на момент подготовки публикации связаться с комитетом не удалось.