Граффити с Даниилом Хармсом могут сохранить в Петербурге

В Петербурге могут сохранить граффити с Даниилом Хармсом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Граффити с Даниилом Хармсом в Санкт-Петербурге, судьбу которого активно обсуждают горожане последний месяц, может все-таки остаться. В воскресенье, 16 мая 2021 года, стало известно, что администрация Центрального района готова пойти на соглашение в мировом суде с ТСЖ, предоставив отсрочку для согласования законности изображения известного писателя на фасаде дома 11 по улице Маяковского.

Как пишет издание "Мойка78", именно такой ответ получил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский от губернатора города Александра Беглова.

- Надеюсь, что согласования будут получены без проблем. Следующее заседание суда состоится 9 июня, - отметил Вишневский.

Ранее администрация Центрального района через суд потребовала закрасить граффити. Однако за сохранение портрета Хармса вступились сами жильцы дома, где он изображен, и просто петербуржцы, выступив с петицией.