Знойная жара наступит в Петербурге 17 мая

Жаркий день ожидает петербуржцев 17 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркая и знойная летняя погода снова вернулась в Санкт-Петербург. Уже в 7 часов утра понедельника, 17 мая 2021 года, в городе фиксируется 17 градусов тепла, а яркое солнце освещает каждый уголок Северной столице. К середине дня температура повысится, причем значительно и будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.

- Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Распространяясь с юго-запада, он станет причиной преимущественно солнечной и сухой погоды, а температура воздуха подрастет и на 5-6 градусов превысит средние многолетние значений, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, по Петербургу синоптики обещают 23-25 градусную жару, по Ленинградской области от 22 до 27 градусов выше нуля. Ветер будет теплый и легкий юго-восточного направления 4-9 метров в секунду.

Освежится Петербург уже только ночью. Синоптик обещает, что пройдут короткие дожди.