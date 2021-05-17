Пьяный гонщик влетел на территорию МВД в Петербурге и врезался в детский автобус

Лихач на Toyota врезался в детский микроавтобус на территории МВД Петербурга на транспорте / Фото: ВК "Дорожный инспектор"

В Санкт-Петербурге пьяный лихач на Toyota решил погонять по городу в белые ночи, но закончил свои "приключения" на территории линейного отдела МВД России на водном транспорте. Около 04:40 часов 15 мая 2021 года водитель на японской машине гнал по улице, вылетел с дороги и "припарковался" прямиком у полиции.

- Хорошо, что до катеров не долетел. Досталось припаркованному Ford, который использовался для перевозки детей (благотворительный фонд). Надеюсь восстановят быстро, для детишек важный транспорт был, - рассказал "Дорожный инспектор".

От удара об микроавтобус Toyota загорелась. Но место быстро прибыли спасатели и потушили автомобиль.

Возраст лихого водителя пока что не уточняется. Известно, что он отказался от медицинского освидетельствования, за что на мужчину составили протокол.