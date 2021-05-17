Суточный прирост зараженных в Петербурге увеличился до 763 человек 17 мая

В Петербурге наблюдается рост заболеваемости коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге наблюдается очередной подъем распространения коронавируса. Последнюю неделю показатели заражаемости растут и уже достигли показателей конца марта. Так, на 17 мая 2021 года, в городе зафиксировано еще 763 случая инфицирования. Смертно за сутки и вовсе выросла на 8 процентов.

- В общей сложности с начала пандемии официально коронавирус в Петербурге был подтвержден у 428 145 человек. Из них умерли 13 801 человек. За минувшие сутки скончались 39, накануне смертей было на три меньше, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 17 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Показатели выздоровления в городе довольно высоки. За минувшие сутки были выписаны еще 66 человек. Всего из всех заболевших смогли справиться с инфекцией 390 650 пациентов.

В Ленинградской области за все время пандемии были заражены – 43 982 человек, за последние сутки инфекция обнаружена еще у 85. Умерли – 1308 (+ за 7 сутки), выздоровели 41 200 (+64).