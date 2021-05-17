Бастрыкин составил портрет участников незаконных акций в Петербурге

Бастрыкин составил социальный портрет участников незаконной акции в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большая часть людей, которые участвовали в несанкционированных акциях в Санкт-Петербурге в апреле - без работы и не учатся. Об этом в понедельник, 17 мая 2021 года, заявил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме.

- Я специально посидел с карандашом, почитал, попросил данные на участников манифестаций, которые были задержаны органами полиции. И вынес интересное наблюдение. Например в Питере, где последняя акция превышала по количеству даже московскую акцию. Почти половина из них нигде не работает и нигде не учится, - приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Вторая категория митингующих - приезжие. По словам председателя комитета, именно они ведут себя агрессивно.

Также он отметил, что на незаконных акциях стало меньше студентов, но много школьников 14-15 лет, которые "мало еще понимают в происходящих событиях".