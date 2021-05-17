За год в Петербурге снизилось количество ВИЧ-инфицированных

В Петербурге стало меньше ВИЧ-инфицированных горожан. Фото: Смольный

За последний год в Санкт-Петербурге вновь снизилось количество ВИЧ-инфицированных горожан. По сведениям Смольного, в данный момент на диспансерном учете состоят больше 32 тысяч человек с вирусом иммунодефицита. Впервые инфекцию обнаружили у 2 183 жителей Северной столицы. У матерей с диагностированным ВИЧ за год родилось 477 детей. Сейчас за малышами присматривают специалисты петербургского Центра СПИД.

- В городе чаще болезнь выявляют у мужчин. Это, в основном, люди трудоспособного возраста от 30 до 50 лет. Преобладает заражение половым путем – сегодня это более 77% заболевших, в их числе вполне благополучные горожане. У 20% ВИЧ-инфицированных основным фактором передачи инфекции стало употребление наркотиков нестерильным инструментарием, - сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, посетившего Центр СПИД.

Добавим, что в Северной столице более 23 тысяч человек получают антиретровирусную терапию. Среди пациентов есть 353 ребенка.