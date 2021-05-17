Смольный утвердил правила проведения последнего звонка в школах Петербурга

Власти Петербурга утвердили правила проведения последних звонков в школах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга утвердил правила проведения последних звонков в городских школах. Линейки должны пройти одновременно в субботу, 22 мая. Сроки выбрали с учетом проведения итоговой аттестации. Безусловно, не обойдется без ограничений по коронавирусу. Например, в одном помещении сможет находиться только один класс. Но для общего собрания есть лазейка – улица.

- Последний звонок можно провести на свежем воздухе, соблюдая дистанцию при размещении классных коллективов и родителей обучающихся. Если погодные условия не позволят перенести праздник на пришкольную территорию, то его можно организовать отдельно для каждого класса в учебных кабинетах, - рассказывают в комитете.

Родителей допустят на линейку в помещении только в случае измерения температуры на входе в школу, обработки рук антисептиком и строгого использования масок.