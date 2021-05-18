Новые светофоры установят в шести районах Петербурга

Новые светофоры появятся по 6 адресам в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В 2021 году в Санкт-Петербурге запланировано установить новые светофоры в шести районах города. Во вторник, 18 мая 2021 года, комитет по транспорту рассказал, что по программе будут построены 14 и модернизированы семь светофоров.

- Так, светофоры появятся в Кировском районе на Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда, в Василеостровском районе на пересечении улиц Уральская и Декабристов и в Приморском районе у пожарного ДЕПО на улице Ильюшина, - рассказали в комитете.

Модернизация предстоит светофорам, установленным во Фрунзенском районе на перекрестке Курской и Тамбовской улиц, в Калининском районе на перекрестке улиц Комсомола и Михайлова, а также в Невском районе на перекрестке улиц Седова и Александровской Фермы.

Отмечается, что строительство новых объектов запланировано до июня, а подключение - до сентября.