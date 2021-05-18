Петербург возглавил рейтинг городов с нарушающими закон туристами

Туристы чаще всего нарушают закон в Петербурге, Москве и Казани. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Эксперты сферы безопасности составили рейтинг городов России, в которых чаще всего нарушают закон туристы. Список вполне логично возглавили Петербург и Москва, причем город на Неве обошел столицу, взяв сомнительное лидерство.

- Эксперты проанализировали более 200 тысяч тревожных вызовов на коммерческие объекты, связанные с туризмом - магазины, кафе, рестораны, отели, гостиницы за 2019 и 2020 годы. Наибольшее количество правонарушений в отрезки с мая по сентябрь отмечается в Петербурге, Москве и Казани, - пишут РИА Новости.

При этом, в Москве посетители чаще всего устраивают пьяные загулы, заканчивающиеся вызовом полиции. А вот гости Петербурга не очень любят платить по счетам в кафе и ресторанах. Компания с Урала, например, отказалась платить 20 тысяч рублей за ужин из-за того, что принесенная водка была теплой.

Сочи лидирует по кражам, а Краснодарский край в целом - по дракам постояльцев отелей между собой и с хозяевами.

Спокойнее всего отдыхать в городах «Золотого кольца», здесь не происходит практически никакого криминала.