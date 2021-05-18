Празднование иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша" пройдет в Александро-Невской Лавре 23 мая

Празднование иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша" пройдет в Александро-Невской Лавре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга 23 мая 2021 года состоится празднование иконы Божьей Матери "Неупиваемая Чаша". В этот день с 17 часов вечера начнутся торжественные мероприятия: начнется с молебна у Никольского храма, затем пройдет крестный ход и завершится бесплатным духовным концертом.

- Праздничные мероприятия должны не только способствовать объединению трезвых здоровых сил нашего города, но также обратить внимание духовенства на возрождение трезвеннических дореволюционных традиций, центром которых исторически всегда был Санкт-Петербург, - отметили организаторы мероприятия.

Организаторами праздника выступили Координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии, а также общественные движения трезвости.

В торжествах примут участие духовенство, члены общин трезвости, представители государственных учреждений, работники социальной сферы, молодежь, люди, радеющие за трезвый, здоровый образ жизни.