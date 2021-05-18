В Апраксином дворе начали сносить торговые точки

Выносные лотки демонтируют в Апраксином дворе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Демонтаж торговых павильонов начался днем 18 мая в Апраксином дворе. В самый центр города приехали сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга. Во избежание неприятностей вместе с ними прибыла и полиция.

- Освобождается объект нежилого фонда и земельные участки от самовольно размещенных элементов благоустройства, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе комитета.

Речь идет от прилавках, расположенных вдоль магазинов во дворе дома 28-30 по Садовой улице. Стационарные торговые точки никто не трогает. А вот лотки с товаром разбираются и изымаются у торговцев. Учитывая присутствие полиции, спорить с чиновниками ККИ никто из коммерсантов не стал.