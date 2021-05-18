Мощная гроза с ливнем накрыли Санкт-Петербург вечером 18 мая

Мощная гроза с ливнем началась в Петербурге. Фото: vk.com/9kino.live

В Санкт-Петербурге началась мощная гроза вечером 18 мая. Вдобавок к этому город накрыл ливень и сильный ветер. Жители Северной столицы пугаются оглушительного и постоянного грохота и сетуют, что небо сверкает чуть ли не каждую минуту.

Ливневка опять не справляется с массой осадков. Фото: vk.com/spb_today

- Там такой ливень! Так сейчас стрельнуло, словно с ракетницы во дворе бахнули, - сообщила читательница «КП-Петербург», поделившаяся видеозаписью бушующей стихии.

Кроме этого петербуржцы жалуются, что дома можно не мыться – на улице не помогает даже дождевик и зонт. Ранее в МЧС предупреждали, что грозы будут кратковременными, а ветер усилится до 20 м/с. К 21:00 стихия потихоньку отступает, в некоторых районах уже тихо и без осадков.