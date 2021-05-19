Более 70% месячной нормы дождей выпало в Петербурге 18 мая во время ливня

Более 70% месячной нормы осадков выпало за сутки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Мощный ливень, прошедший минувшим вечером 18 мая 2021 года, оказался самым обильным в Санкт-Петербурге за долгие годы. Так, всего за вторник в городе выпало 33 миллиметров осадков, что около 72 процентов от месячной нормы для мая. Синоптики полагают, что это еще не предел и последний весенний месяц этого года может установить рекорд.

- Всего в копилке небесной влаги с начала месяца набралось уже 93 миллиметров, с таким показателем май 2021 года уже делит второе место среди самых влажных последних весенних месяцев с маем 2014 года, а с учетом сегодняшних дождей и опередит его, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик добавил, что пока что самым дождливым маем в Петербурге был 2003 год, когда выпало 127 миллиметров осадков. Однако, если за этот май в городе еще будут ливни, то он может обогнать все рекорды прошлых лет.