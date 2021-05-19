Извращенец домогался 12-летнего мальчика в вагоне петербургского метро

В петербургском метро мужчина домогался 12-летнего мальчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина приставал к 12-летнему ребенку в метро. Вечером во вторник, 18 мая 2021 года, в полицию обратилась 37-летняя женщина, жительница дома на проспекте Стачек. Она рассказала, что извращенец домогался ее сына. Это произошло рано утром в вагоне поезда.

- Женщина пояснила, что с 08:00 до 08:20 часов, когда поезд находился в перегоне между станциями метро "Гостиный двор" и "Василеостровская" какой-то мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На вид незнакомцу было 35-40 лет, ростом он 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы у мужчины темные, короткие с залысинами на лобной части. Ориентировку на подозреваемого разослали в территориальные управления МВД города.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в следственный комитет.