В Петербурге +30, но рекорда не будет

19 мая в Петербурге было выше +30 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге опять жара. Днем 19 мая воздух в городе прогрелся до +30 градусов. Среда уже стала самым теплым днем с начала года, но абсолютного рекорда все же не будет. Так, по крайней мере, утверждают метеорологи.

- Абсолютный рекорд за все время наблюдений был поставлен в 2014 году. Тогда была отмечена температура в +33 градуса. Причем это не только по 19 мая, но и по всему месяцу, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Ну а далее рекордных показателей ем более ждать не приходится. В ближайшее время в Петербурге пойдут дожди с грозами, а с 20 мая на город начнет влиять холодный атмосферный фронт. Температура опустится к +20 градусам.

- Следующие 4-5 дней будут облачными, без гроз, но с небольшими дождями. Станет прохладнее, днем от +15 до +20 градусов, - отметил Михаил Леус.