Грозу и ураганный ветер снова пообещали в Петербурге 20 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителей Санкт-Петербурга снова ждут грозы. МЧС города предупредило о том, что ливни и штормовой ветер вновь навестят Северную столицу 20 мая 2021 года. Спасатели попросили быть горожан очень осторожными и бдительными в непогоду.

- 20 мая в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 18 метров в секунду, - рассказали в МЧС города.

Горожанам напомнили, что во время штормового ветра надо опасаться деревьев и плохо закрепленных конструкций, которые могут упасть на человека или автомобиль. При грозе лучше отключать электроприборы и самим держаться подальше от линий электропередач.

Во время вечерней грозы 18 мая в Петербурге упало более 160 деревьев, повредило 14 машин. Также пострадали четыре человека из-за обрушения кровли одного из ресторанов быстрого питания.